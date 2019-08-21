Для тушения пожара в горной зоне Гирканского национального парка привлечен самолет-амфибия «BE 200 ÇS» авиаотряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Об этом сообщили в МЧС.

Отметим, что в тушении пожара участвуют и два вертолет авиаотряда МЧС.

20 августа в 14:00 на горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре на горной территории Гирканского национального парка вблизи села Тангиван Лянкяранского района.

На территории со сложным рельефом горят сухая трава, кусты и деревья.

Наряду с самолетом и вертолетами авиаотряда МЧС к тушению пожара были привлечены противопожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС, личный состав войск гражданской обороны и Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Minval.az