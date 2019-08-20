21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном солнечно. Северный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем — 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем — 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность составит ночью — 60-70%, днем – 30-40%.

На Абшеронских пляжах северный ветер днем сменится на юго-восточный.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 25-26 градусов тепла. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла.

21 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков. Но утром в некоторых местах будет слабый туман. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем — 34-39 градусов тепла, в некоторых местах — 42 градуса тепла, в горах ночью 13-18, днем — 25-30 градусов тепла.

Minval.az