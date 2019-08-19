Надир Салифов, известный в криминальных кругах как Гули, выразил свое возмущение по поводу подделки его подписи под воровским «прогоном» (посланием). Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, в пятницу, 16 августа, воры в законе Гоча Алпаидзе (Алфасон), Георгий Нижарадзе (Гия), Мераб Гогия (Мелия) и Автандил Кобешавидзе (Авто Копала) через «положенца» в Твери Саята Ростовского довели до преступного мира информацию о новом воре в законе — Артуре Атабекяне (Артур Молодой).

Авторитеты из Кутаисского воровского клана при помощи «прогона» призвали арестантов в местах лишения свободы относиться к Атабекяну «подобающим образом». Под воровским посланием появилась подпись Надира Салифова, обладающего большим авторитетом среди воров в законе. Авторы послания давно записали Салифова в свои сторонники и решили при помощи его подписи придать вес «прогону».

Между тем сам Салифов, узнав о подписи, не подтвердил ее и был очень возмущен пренебрежением к его мнению. Лоту Гули заявил, что сейчас не время для подобных посланий — в том числе из-за принятия в России нового «антиворовского» закона.

Представители Кутаисского воровского клана оказались очень разочарованы реакцией Салифова и ответили в духе, что им наплевать на новые законы и они не собираются затаиваться. На это Салифов заявил: «без меня — пишите, что хотите, и делайте, что хотите».

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