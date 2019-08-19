Министерство юстиции утвердило полномочия руководящих органов Союза кинематографистов Азербайджана.

Об этом АПА сообщил секретарь Союз Али Иса Джаббаров.

Он отметил, что у учрежденного в 1963 году Союза никогда не было проблем с регистрацией: «Просто требовалось отредактировать устав Союза в соответствии с требованиями закона «О неправительственных организациях» и переизбрать руководящие органы. На состоявшейся 16 июля конференции были избраны председатель и Правление».

По словам секретаря, Министерство юстиции утвердило полномочия всех органов Союза, в том числе председателя Рустама Ибрагимбекова.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджана – кинорежиссёр Рустам Ибрагимбеков, члены Союза – Анар, Расим Балаев, Джамиль Фараджев, Зия Шихлинский, Али Иса Джабаров, Фирангиз Гурбанова, Баба Везироглу, Мабуд Магеррамов, Шукуфа Юсупова, Асад Асадов, Гамида Омарова, Низами Аббас, Тахир Алиев, Лала Эфендиева, Олег Сафаралиев, Джавид Имамвердиев и Мирбала Салимли.

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