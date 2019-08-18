Выход Грузии из СНГ в 2009 году не принес государству никакой пользы и усложнил решение внешнеполитических задач. Об этом заявила РИА Новости бывший спикер парламента, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе.

«Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят», — сказала она.

По ее мнению, Тбилиси, напротив, следовало оставаться в международном содружестве и «максимально использовать поле СНГ», ища поддержку и понимание у лидеров союзных стран. «Грузия своим решением допустила ошибку, так как ее нахождение в содружестве не ущемляло ее суверенитет», — считает Бурджанадзе.

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