Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 09.12 часов воскресенья в Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция республики, передает РИА Новости.

Ранее в воскресенье Комитет по ЧС (КЧС) МВД Казахстана сообщил, что в 05 часов 07 минут в этом же регионе, в 145 километрах на северо-восток от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 5,4. В городе Жаркент подземные толчкиощущались силой 5 баллов по шкале МSК-64, в Талдыкоргане и поселке Саты — силой 2-3 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

«Эпицентр землетрясения расположен в 78 километрах на север от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения — 9.6. Магнитуда — MPV 4.9», — говорится в сообщении сейсмологов. Глубина залегания очага составила 20 километров.

Подземные толчки ощущались в городе Капчагай силой 2-3 балла.

Minval.az