В субботу в Аллее почетного захоронение прошло мероприятие, посвященное памяти выдающегося певца, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева. В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Поприветствовав собравшихся, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде рассказала о жизни и творчестве Муслима Магомаева. Она отметила, что выдающийся певец обладал невероятным голосом, покорившим сердца миллионов людей, память о нем будет жить вечно, передает Тренд.

Супруга Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская поделилась воспоминаниями о выдающемся певце, сказала, что его кончина стала невосполнимой утратой для всех, кто ценил творчество мастера и знал его лично. «Мне очень приятно, что каждый год, в день рождения Муслима, так много людей приходят сюда, чтобы почтить его память. Для меня это очень важно. Хочу выразить вам глубокую признательность за это», — добавила Т.Синявская.

Вице-президент Фонда Лейла Алиева отметила, что с годами еще больше понимаешь и ценишь творчество Муслима Магомаева. «Он был человеком колоссальной доброты, великим человеком — добрым, тонким, щедрым. И даже не хочется говорить, что он был, потому что он есть. Он и сейчас рядом с нами», — сказала она.

Народный артист, режиссер Эльдар Кулиев рассказал о своей дружбе с Муслимом Магомаевым, назвав его великим артистом, золотыми буквами вписавшим свое имя в историю мировой музыки. «Я очень счастлив, что меня и Муслима связывала многолетняя дружба, он был замечательным человеком, всесторонне развитой личностью. Музыка была смыслом жизни для Муслима. Его творчество будет жить вечно. Я благодарен судьбе, что жил в одну эпоху с ним», — сказал Э.Кулиев.

Советник-посланник посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Сергей Степанов довел до внимания, что наследие Муслима Магомаева бессмертно. Он отметил, что выдающийся певец достиг огромных высот, являясь примером для тех, кто идет по его стопам. Каждый год огромное количество людей приходит в Аллею почетного захоронения в день рождения Муслима Магомаева, потому что помнят и ценят его.

В заключение участники мероприятия возложили цветы к памятнику Муслиму Магомаеву.







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