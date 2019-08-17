Министерство внутренних дел Азербайджана выразило отношение к распространившейся в соцсетях информации о том, что полиция 20 раз задерживала 12-летнего мальчика и один раз даже избила его.

В ответ на запрос Report в пресс-службе МВД сообщили, что по этому вопросу было незамедлительно проведено разбирательство.

«Этой информацией в соцсетях поделился некто Талех Хасмамедов, называющий себя правозащитником.

Подросток, о котором «так печется» этот человек, — это 12-летний Эльмеддин Нуриев, проживающий в городе Гёйчай. После смерти отца ребенок остался без присмотра, мать тоже не занималась его воспитанием. В результате ребенок стал бродяжничать в городе. Эльмеддин совершает мелкие кражи. Учитывая обращения жителей, а также то, что такой образ жизни небезопасен для самого подростка, его приводили в полицию не 20 раз, как говорит Т.Хасмамедов, а намного больше. Каждый раз с ним проводились воспитательные и профилактические беседы и передавали живущим в селе Муту дедушке и дяде.

Что касается того, что будто полицейские избили 12-летнего ребенка, Т.Хасмамедов лжет. Зачем полиции избивать малолетнего ребенка, да еще оставшегося без присмотра? Если бы полиция и в самом деле его избила бы, то до «правозащитника» в правоохранительные органы обратились бы его дедушка и дядя. Каждый раз в полиции Эльмеддин обещал, что больше не будет воровать и останется жить с дедушкой. Но спустя несколько дней его вновь видели на улицах. Мы бы посоветовали Талеху Хасмамедову найти другой метод для того, чтобы прославить себя, а не прибегать ко лжи и клевете», — сказали в МВД.

Minval.az