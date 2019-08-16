Консорциум компаний — европейские Edison Technologies GmbH, MMEC Mannesmann GmbH, Air Liquide Global E&C Solutions совместно с китайской SINOPEC Engineering Group — выразил готовность реализовать проект Транс-Каспийского газопровода. Об этом было объявлено на встрече представителей консорциума с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана М.Мередовым и советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым.

Как было отмечено на встрече «Энергетический потенциал Каспийского моря», консорциум готов проложить по дну Каспия трубопровод длиной 300 км, пробурить необходимое количество газовых скважин «под ключ», спроектировать и построить газоочистительные заводы и компрессионные станции, которые обеспечат Транс-Каспийскую магистраль очищенным газом, и всю необходимую инфраструктуру.

— Каждая компания в нашем консорциуме владеет уникальной технологией, умением, можно сказать, — цитирует гендиректора Edison Technologies GmbH Касапоглу Эдисона агентство Orient. – Объединившись в консорциум, мы теперь можем воплотить в жизнь такой смелый проект, как газопровод из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспийского моря. Европейский рынок заинтересован в нем, и мы считаем это отличным шагом, чтобы вновь вернуться в перспективный Каспийский регион.

Minval.az