Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана с декабря 2018 года создала 75 пограничных постов на азербайджано-армянской государственной границе на территории Газахского и Агстафинского районов.

«75 пограничных постов и 2 воинские части, отвечающие всем современным требованиям, построены для пограничников в течение 9 месяцев после передачи ГПС под контроль участка азербайджано-армянской государственной границы на территории Газахского и Агстафинского районов», — отмечает глава ГПС генерал-полковник Эльчина Гулиева в своей статье, опубликованной в официальной газете «Азербайджан».

Он отметил, что эти посты построены на линии соприкосновения с армянскими военными.

Гулиев подчеркивает, цель ГПС — наладить пограничный контроль и на территориях, находящихся в настоящее время под армянской оккупацией.

Глава ГПС также коснулся обеспечения безопасности морских границ Азербайджана. Он подчеркнул, что в настоящее время ГПС посредством радаров беспрерывно наблюдает за всеми движущимися объектами на территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Minval.az