17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем — 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 45-55%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный юго-восточный ветер. На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, но утром в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 32-37 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем — 21-26 градусов тепла.

Minval.az