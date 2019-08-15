16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем — 30-35 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем — 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 756 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 45-50%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градуса тепла. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Но ночью и вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 32-37 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем — 21-26 градусов тепла.

Minval.az