Нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой стабильности в регионе, заявил замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев.

Велиев в среду в Баку встретился с российским коллегой Русланом Саликовым, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

«Велиев проинформировал Саликова о военно-политической ситуации в регионе и затронул вопросы безопасности. В частности он отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой стабильности в регионе и его решение возможно исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Он также подчеркнул важность достижения урегулирования конфликта на основе норм и принципов международного права.

Азербайджанский замминистра констатировал, что азербайджано-российские отношения построены на основе взаимодоверия и подчеркнул важность их расширения.

В свою очередь Саликов назвал азербайджано-российское сотрудничество стратегическим партнерством и подчеркнул, что двухсторонние встречи в военной сфере играют важную роль в развитии отношений.

Minval.az