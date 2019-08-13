По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с военнослужащими, проходящими службу в передовых подразделениях.

Как сообщили в пресс-службе минобороны, заслушав доклад об оперативной обстановке, министр обороны понаблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.

Ознакомившись с условиями в подразделениях, министр встретился с военнослужащими, поздравил личный состав с праздником Гурбан байрамы, подчеркнул, что мероприятия, проводимые в сфере улучшения их социально-бытовых условий, постоянно продолжаются благодаря вниманию и заботе нашего государства, передает агентство АПА.

В завершение министр обороны побеседовал с личным составом за чайным столом.





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