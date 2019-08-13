В ходе совместного мониторинга сотрудниками Агентства пищевой безопасности (АПБ) и Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджанской Республики на предприятии по убою скота в поселке Баил Сабаильского района было обнаружено 851 кг непригодного к употреблению мяса, хранившееся в антисанитарных условиях.

Как сообщили в АПБ, при осмотре территории убоя животных и холодильника предприятия были выявлены вызывающее подозрение признаки в туше животного. На предприятии был приостановлен убой животных и ограничена продажа мяса.

Были взяты образцы из туши животного и отправлены в соответствующие лаборатории Института пищевой безопасности Азербайджана, передает агентство АПА.

По факту будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.

Minval.az