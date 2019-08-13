«24 часа в сутки служба, функционирующая по системе дежурства, обеспечивает комфорт и безопасность людей, осуществляя строгие меры контроля на пляжах. Но не все люди, которые приходят на пляж, хорошо плавают или умеют плавать. Это, в свою очередь, приводит к нежелательным происшествиям».

Об этом заявил главный советник Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Мувассиль Аллахвердиев.

«Граждане должны знать, что запрещается незаконно использовать прибрежные территории в качестве пляжей. Следует использовать только те пляжи, где есть смотровая башня, спасательный пункт, профессиональные спасатели и снаряжение. Не оставляйте детей без присмотра на пляже, купаться в не отведенных для этого местах запрещено. Детям до 13 лет предоставляется право пользования пляжем только в сопровождении родителей или взрослых людей, купание вне обозначенных границ зоны купания запрещено», — подчеркнул он, передает агентство АПА.

М.Аллахвердиев отметил, что приводить домашних животных на пляж, загрязнять прилегающие территории, рыбачить в пляжной зоне также запрещено.

Он также отметил, что владельцы кафе и ресторанов, работающих сезонно и постоянно в запрещенных водоемах, должны обратиться в соответствующую структуру Министерства чрезвычайных ситуаций для обеспечения специализированными спасателями.

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