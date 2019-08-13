14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-22, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-50%.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром на отдельных горных территориях ожидаются грозы, есть вероятность кратковременных дождей. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью будет 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az