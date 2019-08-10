Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.

«Глубоко потрясен известием по поводу трагической гибели сотрудников госкорпорации «Росатом» в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области.

От имени личного состава Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии», — сообщает агентство АПА .

Minval.az