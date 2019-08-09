За январь-июнь текущего года из Грузии были депортированы 8 граждан Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.

Отмечается, что за отчетный период из Грузии был депортирован 41 иностранный гражданин. Наряду с Азербайджаном, это граждане Ирана (6), Египта (5), Турции (4), Анголы (2), Индии (2), Ирака (2), Нигерии (2), Канады (1), Кении (1), Узбекистана (1), Украины (1), Бангладеш (1), Конго (1), Марокко (1), Непала (1), Пакистана (1) и Гаити (1).

В сообщении отмечается, что большинство иностранцев, депортированных из страны, — мужчины в возрасте от 26 до 40 лет.

В 2018 году из Грузии были депортированы 77 иностранцев.

Minval.az