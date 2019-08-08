Бизнесмен и экс-владелец Черкизовского рынка (Москва) Тельман Исмаилов в рамках дела о собственном банкротстве подал ходатайство об исключении имущества из конкурсной массы, говорится в документах суда.

Рассмотрение ходатайства назначено на 15 августа.

О каком именно имуществе идет речь, не уточняется. Как сообщал ранее «Абирег», инвентаризация нашла у бизнесмена земли, особняки и квартиры в Москве и Подмосковье.

В частности, согласно материалам, бизнесмен владеет тремя земельными участками общей площадью в 0,5 га (Наро-Фоминский и Одинцовский районы Подмосковья), участком в 2,5 тыс. кв. м, предназначенным под строительство комплекса с гольф-клубом (Одинцовский район). Помимо этого, господину Исмаилову принадлежат два дома в Наро-Фоминском районе: двухэтажный особняк на 636 кв. м. и трехэтажный дом с мансардой на 1,2 тыс. кв. м, также в распоряжении бизнесмена находятся двухкомнатная квартира в Одинцовском районе на 349 кв. м и две квартиры в Москве, на Кутузовском проспекте общей площадью в чуть менее 300 кв. м.

Напомним, что в декабре 2015 года арбитражный суд Московской области по заявлению Бориса Зубкова признал Тельмана Исмаилова банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Позже, в марте 2016 года, апелляция отменила это решение. Суд посчитал недоказанным факт передачи господином Зубковым 15 млн рублей господину Исмаилову и, собственно, саму причину возникновения задолженности.

Впрочем, позже бизнесмен снова был признан банкротом.

Сейчас несколько структур бизнесмена находятся в банкротстве.

Предприниматель Тельман Исмаилов входил в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2009 году он столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива – Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

Сейчас бизнесмен находится в розыске и обвиняется в заказном убийстве.

Minval.az