Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не представляет серьезной угрозы для безопасности НАТО. Как передает РИА Новости, об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который в ходе визита в Австралию принял участие в дискуссии в одном из местных исследовательских центров.

В ответ на соответствующий вопрос одного из участников обсуждения, генсек НАТО сказал: «Нет, и по ряду причин. Отчасти потому, что это не очень сильная организация. Некоторые из стран являются партнерами НАТО».

«Мы не рассматриваем ее как направленную против нас. Россия входит в организацию, но мы не видим никакой непосредственной угрозы против кого-либо из союзников», — ответил Столтенберг.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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