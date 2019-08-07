Перед дипломатами в разных странах стоят задачи разного уровня сложности и важности. Бывает, что достаточно просто изложить позицию своей страны, или напомнить об общепринятых нормах международного права, продвигать свои интересы на переговорах, вести изнурительный торг за каждую запятую…Это нелегко, требует квалификации и талантов, но, в конце концов, дипломатов готовят именно для решения таких задач. Но куда хуже, если сотрудникам МИДа приходится, скажем так, «спасать ситуацию» после откровенного ляпсуса высшего политического руководства страны.

Между тем именно такая ситуация стоит сегодня перед армянскими дипломатами. МИД Армении выразил сожаление, что в Баку, оказывается, «неправильно поняли» речь Никола Пашиняна в Ханкенди. Впрочем, расскажем по порядку.

Напомним: «революционный премьер» в своем спиче выстреливал заявления в стиле ««Арцах» – это Армения, и все»», что цель переговоров — это «закрепление результатов, достигнутых посредством реализации народом Карабаха своего права на самоопределение», что любое решение по урегулированию может быть принято «только при всенародной поддержке в Армении и Карабахе», и вообще «для нас укрепление безопасности Армении и «Арцаха» остается абсолютным приоритетом».

Не будем уточнять, перебрал ли Никол Воваевич с местной «тутовкой» или же просто умение выбирать выражения и «цедить базар» — не самая сильная его сторона. К тому же популярность улетучивается, отношения с «карабахцами» натянулись, неудивительно, что «Остапа понесло».

Только вот, возможно, на Ереванском коньячном заводе четко делится, какая продукция пойдет на экспорт, какая — на внутренний рынок, а что для «госзакупок» на случай протокольных подарков и протокольных же встреч. В случае с публичными заявлениями премьера такого «разделения» уже нет: они в любом случае отражают позицию официального Еревана. Реакция официального Баку последовала тут же.

В Администрации президента назвали его заявления безответственными и сочли их неуважением к международному праву, напомнив, что мировое сообщество считает Карабах неотъемлемой частью территории Азербайджана. МИД Азербайджана назвал Пашиняна «слабым политиком» и отметил, что «агрессивные заявления премьер-министра Армении входят в явное противоречие с духом и сутью ведущихся долгие годы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе с обсуждениями, прошедшими в ходе последних встреч между Арменией и Азербайджаном», и посоветовали Пашиняну не преследовать иллюзорные цели, а заняться нормализацией отношений с соседями. А затем напомнили: «Ответственность за всю напряжённость в регионе, нарушение фундаментальных прав сотен тысяч людей, ставших жертвами политики этнических чисток, нанесение удара по урегулированию конфликта мирным путём и сложившуюся таким образом обстановку всецело лежит на Армении».

И вот тут в Ереване, судя по всему, испугались. И поняли, что дали Азербайджану серьезные основания для того, чтобы вообще выйти из переговорного процесса, а это едва ли не единственная страховка Армении от военного разгрома. Дипломатам, по всей видимости, дали команду «ответить», «донести до сведения мировой общественности справедливую позицию армянства» и т.д. И в результате родился опус, согласно которому, в Баку армянского премьера, оказывается, «неправильно поняли». МИД Армении нудно и неубедительно пытался поучить всех и вся «правилам вежливости и приличия», очевидно, по аналогии с российскими «вежливыми людьми» решив, что верх приличия и учтивого поведения — это захват чужой территории. Потом попытались представить «личные нападки» на Никола Воваевича (которого МИД АР назвал «слабым политиком») как проявление «культуры нетерпимости и ненависти к армянскому народу в Азербайджане, возглавляемой и поощряемой властями». Судя по всему, проведение «панармянских игр» на чужих захваченных землях, откуда в результате «этнических чисток» изгнано все неармянское население, здесь «нетерпимостью» не считается. Потом попытались попенять властям Азербайджана, что те «последовательно отвергают любую возможность прямого взаимодействия с народом Нагорного Карабаха и его избранными властями», забыв на минуточку, что народ Нагорного Карабаха — это не только его армянская община и тем более не оккупационный режим, который никоим образом не подходит под пышное определение «законных властей». И в конце беспомощно добавили: «Армения сожалеет о неспособности властей Азербайджана понять контекст и содержание речи премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 5 августа 2019 года, в которой говорилось о всеармянской повестке дня по продвижению единства, солидарности, развития и процветания Армении, «Арцаха» и Диаспоры». В переводе: наш премьер свое кресло пытался спасти, говорил о «единстве армян», а вы его взяли и…

Понятно, что в Баку заявление Пашиняна как раз поняли, и поняли куда лучше, чем того хотелось бы официальному Еревану. И вообще весь этот текст, родившийся в недрах армянского МИДа, оставляет впечатление полной профессиональной беспомощности. Но, по совести говоря, что МИД Армении в этом случае мог сделать? Публично дезавуировать своего премьера? Да еще в таком болезненном вопросе? По дружбе попросить Азербайджан пропустить это шоу речевого жанра мимо ушей? Сами дипломаты, судя по их нервным улыбкам на видеозаписи выступления Пашиняна, прекрасно понимали, какой будет и реакция, и последствия. Теперь же перед дипломатами поставили невыполнимую задачу, и Зограбу Мнацаканяну, из которого не получился Итан Хант в исполнении Тома Круза, можно только посочувствовать.

Есть и другая сторона вопроса. Несколько дней назад ереванский сайт 7or.am выступил с ошеломляющим заявлением: «В Армении сейчас власть деревенщины. Власть, которая вышла «из-за пазухи у народа»» После чего сайт переходит к весьма хлестким характеристикам: «это тот народ, который может развесить на проспекте Маштоца в центре столицы свое нижнее белье», «купается в Севане в халатах», это мужчины в майках-алкоголичках и шортах, «которые всегда использовались в качестве материала для фальсификации выборов и грязных дел, но сейчас стали гордыми гражданами». И самое главное, это «приехавшая из села в столицу, но так и не пережившая вторичную социализацию масса. Группа разящих потом, не тратящих на средства гигиены ни копейки и разгуливающих небритыми людей, возникших в дни революции из ниоткуда и начавших перекрывать улицы, а в конце – готовить шашлык». По мнению журналистов, «это тот народ, который родился в центре города, но является деревенщиной до мозга костей и, что самое опасное, безграмотным». Проиллюстрирован же этот опус фотографией Никола Пашиняна с семьей, с аппетитом уписывающих вареную кукурузу. Не оставив сомнений, кому именно предназначены все эти хлесткие эпитеты.

С подобными характеристиками можно соглашаться или спорить. В самом деле, Никол Пашинян почти закончил университет, редактировал популярную газету и вряд ли ставит отпечаток пальца вместо подписи. Только вот на посту премьер-министра, да еще в воюющей стране, требуется грамотность иного рода — политическая и правовая. А еще —умение просчитывать последствия собственных действий и слов (если уж кому-то режет слух определение «цедить базар»). И если белье на проспекте Маштоца или регулярность походов в душ еще может подойти под определение «внутреннее дело Армении», то заявления, подрывающие переговорный процесс, «внутренним делом Армении» точно не являются, а последствия такой политической неадекватности не заставят себя ждать.

И да, рассуждениями в стиле «в Баку нашего премьера не так поняли и вообще с ним обошлись недостаточно вежливо» не изменят в регионе реальной расстановки сил. Которая не обещает Армении ничего хорошего, особенно на фоне политической неадекватности ее руководства

Нурани, политический обозреватель

Minval.az