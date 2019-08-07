«Союз Азербайджанцев России» и «Всемирный Азербайджанский Культурный Фонд» выступили с обращением к министерству иностранных дел и министерству культуры РФ в связи с планами армянских сепаратистов совместно с представителями России снять фильм об оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

В обращении, в частности, говорится:

«Несмотря на оккупацию 20% своей территории армянскими войсками, Азербайджан всегда стремился и стремится решить карабахский вопрос мирным путём. Азербайджанская армия даже своё успешное контрнаступление в апреле 2016 года остановила по просьбе России, которая является нашим добрым соседом и одним из трёх сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского, армяно-азербайджанского конфликта. Баку очень надеялся, что армянская сторона после тех апрельских уроков наконец-то образумится и сядет за стол переговоров для того, чтобы заниматься не имитацией, а реальным мирным урегулированием конфликта.

Однако с тех апрельских боев, в которых азербайджанская армия показала свою высокую боеспособность и готовность военной силой освободить свои оккупированные земли, прошло уже почти 3,5 года, но Армения не только под различными предлогами затягивает мирный процесс, но и периодически совершает различные провокации в отношении Азербайджана. К большому сожалению, армянам иногда удаётся привлечь в свои антиазербайджанские провокации и Россию, отношения Азербайджана с которой развиваются на высоком стратегическом уровне. Поэтому азербайджанский народ, в том числе наша диаспора, воспринимает недоразумением и обидой участие представителей России в антиазербайджанских провокациях армянских сепаратистов.

Одной из таких антиазербайджанских провокаций, которой карабахским сепаратистам удалось втянуть российскую сторону, являются планы армянской стороны совместно с российскими специалистами снять фильм об азербайджанском Карабахе. Накануне французский актёр Биби Насери подтвердил своё участие в российском фильме «Вальтер» режиссёра Роберта Дэфа. Действие кинокартины происходит в Нагорном Карабахе. Главный герой находится на заработках в Москве, но ему приходится вернуться на родину, где идёт война.

Режиссёр и художник Роберт Дэф является уроженцем азербайджанского города Ханкенди, который расположен в оккупированном армянскими войсками азербайджанском регионе Нагорный Карабах.

Продюсер фильма Екатерина Михайлова в интервью ведущему российскому информационному агентству «РИА Новости» сообщила, что «известный французский актёр Биби Насери подтвердил своё участие в картине, что даёт нашему фильму выход на международный уровень». Таким образом, в очередной раз грубо нарушается признанная мировым сообществом территориальная целостность Азербайджана.

В связи с этим мы обращаемся к Министерству иностранных дел и Министерству культуры Российской Федерации с просьбой остановить участие российской стороны в этой кинокартине, не позволить финансирование этого кинопроекта юридическими лицами и из государственного бюджета России, а в будущем запретить прокат этого фильма на территории РФ.

Сегодня на территории Российской Федерации проживает более двух миллионов азербайджанцев, которые вносят свой вклад в социально-экономическое развитие России и в улучшение российско-азербайджанских отношений. Проживающие на российской территории наши соотечественники являются истинными патриотами России и они делают всё от них зависящее для укрепления экономической мощи РФ, а также для дальнейшего улучшения и укрепления экономических, общественно-политических и гуманитарных связей между нашими странами. Российские азербайджанцы считают Россию своей родиной и они верой, правдой и своим честным трудом служат её интересам. Поэтому участие представителей России в антиазербайджанских проектах армянских сепаратистов задевают их чувства. Азербайджанский народ высоко ценит дружественные и братские отношения с Россией. Мы очень надеемся, что российские власти учтут все эти обстоятельства и не оставят наше обращение в связи с провокационными планами армянских сепаратистов совместно с представителями России снять фильм об азербайджанском Карабахе.

С уважением,

Координационный Совет «Союза Азербайджанцев России» и «Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда»».

Minval.az