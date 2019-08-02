Бывший генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия не исключает своего задержания после допроса в рамках расследования о финансовых нарушениях в компании.

«Я не исключаю, что после допроса меня могут задержать по совершенно надуманным причинам, связанным с финансовой деятельностью «Рустави 2″ в предыдущие годы, к которой я не имел никакого отношения. Действующие власти во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили делают все, чтобы я не смог открыть новую телекомпанию, а для этого меня необходимо изолировать», — сказал Гварамия журналистам в суде в пятницу перед допросом.

По его словам, после смены владельца в «Рустави 2» начался целенаправленный процесс банкротства телекомпании.

«Все это делается с целью закрыть в Грузии единственный критический телеканал, чтобы в ходе предстоящих в будущем году парламентских выборов у партии Иванишвили «Грузинская мечта» не было конкурентов, и голос оппозиции нигде не был бы слышен», — сказал Гварамия.

Накануне пресс-служба Главной прокуратуры Грузии сообщила, что Гварамия вызван на допрос в связи с заявлениями о финансовых нарушениях и злоупотреблениях в «Рустави 2».

Поводом для начала расследования стало заявление адвоката владельца 9% акций «Рустави 2» Нино Нижарадзе о том, что в деятельности телекомпании имеются грубые финансовые нарушения и злоупотребления.

Minval.az