Последствия жутких пожаров в российской Сибири не заставили себя ждать. Очевидцы записали на видео, как из леса спасаются дикие животные, выбегая к людям на дорогу, сообщает местный ресурс IRK.

Так, в Усть-Кутском районе ехавшие мимо люди зафиксировали, как дикие лисы спасаются бегством из горящих лесов. Выжившие звери пытаются найти еду и воду, поэтому не брезгуют тем, что им дают люди, и не убегают.

В то же время эксперты советуют не приближаться к хищникам, поскольку в стрессовой для зверя ситуации такая встреча может закончиться трагически.

Ранее в Красноярском крае люди увидели медвежат, которые вышли к дороге в поисках еды и воды.

Автор видео уточнил, что медвежонок сам подошел к их автомобилю, не опасаясь людей и охотно принимая угощения.

«Вот такие последствия пожаров и разорения тайги. Экономически невыгодные. И беспощадные. Страшно подумать, сколько зверья погорело в тайге. А еще страшнее представить расплату за это. Всех, кстати касается», — написала пользователь.

Minval.az