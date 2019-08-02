Киевский мэр Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой, так как он не может повлиять на процессы, которые происходят в городе, сообщает РИА «Новости».
По его словам, должность мэра не предполагает полномочий исполнительной власти, поэтому он не имеет влияния на процессы, происходящие в городе.
Политик также отметил, что не может реализовывать проекты, с которыми он шел на выборы.
«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», — добавил Кличко.
Глава Киева подчеркнул, что намерен отставать свои права на законодательную и исполнительную власть для мэра.