Россия выступает против эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта и призывает стороны отказаться от использования силы? заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Мы обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Вопрос напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня и заявленными намерениями достигнуть урегулирования политическими средствами», — заявила М.Захарова.

По ее словам, Россия исходит из того, что дальнейшая эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта недопустима, передает Report.

«Мы призываем участников противостояния проявить сдержанность, отказаться от использования силы и принять меры, направленные на стабилизацию положения», — подчеркнула представитель российского МИД.

Minval.az