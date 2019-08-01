Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал «Украинской Правде».

По его словам, он и канцлер ФРГ Ангелаангел — венчурный инвестор, рискующий своими деньгами, чаще всего на самой ранней стадии развития стартапа Меркель работали над текстом соглашения вместе.

«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель», — подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что все, что он делал на президентском посту было для того, чтобы Украина достигла успеха.

Minval.az