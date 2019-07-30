Депутат заксобрания Алтайского края Евгения Боровикова предлагает тушить пожары с помощью бомб.

«В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия?» — пишет Боровикова в Facebook.

Minval.az