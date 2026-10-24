Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил западные страны в двойных стандартах из-за их реакции на запрет политических партий в Грузии, Украине и Молдове.

По его словам, в Украине запретили 18 партий, а в Молдове — несколько политических объединений, однако западные представители не заявляли, что такие меры угрожают демократии. В отношении Грузии, напротив, звучит подобная критика.

«Из чего следует, что у всего этого очень грубый политический мотив», — заявил Кобахидзе журналистам.

Он также утверждает, что европейские страны избирательно оценивают выборы: по его мнению, нарушения в некоторых государствах, включая Молдову, не вызывали сопоставимой критики со стороны европейских представителей.