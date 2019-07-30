29-30 июля начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность пограничных войск, осуществляющую охрану и защиту государственной границы с Арменией, воинских частей и подразделений общевойсковой пограничной дивизии «Газах», встретился с личным составом пограничных боевых пунктов, осмотрел служебные и жилые помещения.

Эльчин Гулиев ознакомился с работой, проделанной для выполнения поручений Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, а также по созданию необходимой инфраструктуры пограничной охраны и обороны на государственной границе.

На проведенном служебном совещании с участием руководящих должностных лиц ГПС, были даны необходимые поручения по повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.

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