Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что, если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет прятаться, поскольку это будет «большой подарок» Путину. Об этом Порошенко заявил в интервью Украинской правде.

«Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не (президент Украины Владимир) Зеленский. Мой оппонент – Путин», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.

«Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда», — сказал Порошенко.

Он также отметил, что собирается в ближайшее время уехать из страны на несколько дней в отпуск.

К слову, в понедельник он это намерение осуществил. Как сообщалось, Порошенко улетел из Украины без госохраны.

Minval.az