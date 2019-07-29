Иран направил эскадру своего северного Военно-морского флота в Азербайджан для участия в международных армейских играх, которые пройдут в августе.

Иранская эскадра, включая два ракетных крейсера, а именно «Пейкан» и «Джушан», будет бороться против военно-морских команд из России, Азербайджана и Казахстана, сообщает Mehr News.

Международные армейские игры, представленные Россией, пройдут с 3 по 17 августа в десяти странах, включая Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Монголию и Узбекистан.

Minval.az