Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.

«Это просто вопиюще. Министр внутренних дел сидел на первом ряду и тем самым унижал латвийское государство», — заявил Борданс.

Глава Минюста добавил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам».

По его словам, МВД Латвии должно было обеспечить внесение музыканта в черный список, чтобы закрыть ему доступ в страну.

Издание Jauns объяснило жесткое высказывание Борданса разногласиями в правящей коалиции. Глава Минюста принадлежит к Новой консервативной партии, а Гирген к либеральному движению «Кому принадлежит страна».

Напомним, в Украине Лепс является невъездным с 2015 года. Он одним из первых попал в список российских деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности.

Minval.az