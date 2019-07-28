В Москве несколько сотен мусульман окружили автобус ОМОНа и требовали выпустить человека, которого силовики увели внутрь прямо во время пятничной молитвы. В результате после осады автобуса ОМОНу пришлось выпустить задержанного.

«Мы заканчивали коллективную молитву за имамом исторической мечети на Большой Татарской улице, и вдруг я увидел, как между рядами ОМОНовец, скрутив прихожанина, ведет его в затонированный автобус.

В соответствии с правилами проведения пятничной молитвы мы совершили ее не отвлекаясь и не останавливаясь, пока имам не закончил. Естественно, никто из верующих не стал и не смог препятствовать сотруднику МВД в его издевательстве над верующим.

Как только они вошли в автобус, двери закрылись и я совершавший молитву прямо перед дверьми услышал оскорбительную речь сотрудников ОМОНа и удары такой силы, что автобус трясся», — рассказал один из участников инцидента в описании к более полному видео.

«Если называть вещи своими именами, в пятницу на улице Большая Татарская опустили ниже плинтуса ОМОН и полицию», — пишет в своем блоге журналист Ирек Муртазин.

Minval.az