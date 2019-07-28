Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина планирует подать иск в суд к Атлетической комиссии штата Мэриленд и рефери Кенни Шевалье. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

«Вдова Дадашева планирует подать иск к атлетической комиссии и рефери боя, поскольку считает, что бой должен был быть остановлен раньше», — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация подготовит судебный иск по поводу нарушений, допущенных во время проведения поединка между Дадашевым и Матиасом. По словам Кремлева, среди нарушений — отсутствие медицинских носилок около ринга, неоказание первой помощи на ринге и неисполнение проверки медицинских документов.

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