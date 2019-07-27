На протяжении нескольких часов в субботу полиция вытесняла участников несогласованной акции протеста от московской мэрии и от Тверской улицы.

Совершенно неожиданно храм Космы и Дамиана в Столешниковом переулке пустил к себе протестующих, помог им укрыться от полиции и обработать раны. Такого в России давно не случалось.

Сотрудник Би-би-си поговорил с дежурным священником храма. Он рассказал, что священнослужители решили пустить к себе протестующих «ради человеколюбия».

«Чтобы никого не подводить, потому что тут ОМОН был и нам за это могли по шапке надавать, мы маленькими порциями пускали и маленькими порциями выпускали», — рассказал он.

Minval.az