Туркменские актеры, певцы и блогеры практически одновременно выпустили видеообращения с призывом не верить слухам о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.

«В эти дни в сети интернет распространили крайне неприятные сообщения об уважаемом президенте. У меня к вам просьба, вы этим разговорам не верьте, это ложь», — заявил актер Ягшы Гошунов. Он также призвал жителей Туркмении любить свою родину и президента. Клеветники Бердымухамедова должны быть прокляты, а их лица нужно «выжечь каленым железом»,- считает Гошунов, сообщает портал «Лента.ру».

C аналогичным призывом выступила и певица Селби Тувакгылыджова, также записавшая видеообращение в Instagram. «Бердымухамедов жив-здоров, слава Аллаху! Да защитит Аллах народ и президента от предателей родины», — сказала она.

Музыкант Бегмурад Амангулыев назвал всех, кто распространяет слухи о смерти туркменского лидера, «ублюдками и завистливыми подлецами». «Как, живя в стране-сказке, эти ублюдки способны писать подобные тошнотворные слова, как только слоги выходят из-под их пера! У нас есть мудрый руководитель — образец всему миру. Народ сплотился вокруг него, став единой душой и телом, и навеки будет предан своему предводителю! Ради родного президента мы готовы пожертвовать своей сладкой жизнью!» — заявил он.

Публикации туркменских знаменитостей вышли 26 июля с хештегом #duryalan (#стопложь).

Напомним, что первое сообщение о кончине Бердымухамедова появилось в ночь на 20 июля на YouTube, к этому моменту он не появлялся на публике уже 15 дней. Сообщение было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало большой ажиотаж в СМИ. На следующий день о смерти президента сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же день он принес извинения за ошибку. Он отметил, что информацию о смерти туркменского лидера опроверг тот же его источник, который сообщил об этом изначально.

25 июля президент Туркмении впервые появился перед телекамерами после сообщений о своей смерти. На кадрах, которые показал телеканал Altyn Asyr, Бердымухамедов с указкой в руках рассматривает представленные ему инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Также пресс-служба главы республики сообщила, что в тот день Бердымухамедов по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения.

Minval.az