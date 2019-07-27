В Баку проходит церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Представляем прямую трансляцию церемонии закрытия.
В Баку проходит церемония закрытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Представляем прямую трансляцию церемонии закрытия.
Дата: 2019/07/27 21:25
Раздел: Азербайджан
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