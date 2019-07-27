Количество задержанных во время несогласованной акции у мэрии Москвы из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму увеличилось до 638 человек.
Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо», помогающий задержанным активистам.
Количество задержанных во время несогласованной акции у мэрии Москвы из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму увеличилось до 638 человек.
Об этом сообщает проект «ОВД-Инфо», помогающий задержанным активистам.
Дата: 2019/07/27 21:45
Раздел: Бывший СССР
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