27 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиевавстретилась с детьми, проходящими лечение в Международном госпитале Bona Dea при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Международный госпиталь Bona Dea является одним из лечебных учреждений в мире, отвечающих современным стандартам как по уровню медицинского персонала, так и по своей материально-технической базе.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева здесь в мае нынешнего года прошли лечение 50 детей, а в июне – 42 ребенка. В основном это дети, страдающие церебральным параличом и аутизмом. Пятеро из проходящих лечение детей были прооперированы.

После операции детям был назначен соответствующий курс лечения, и в настоящее время они проходят реабилитационный курс. Среди получающих лечение был также ребенок с врожденным нарушением слуха. В результате проведенного лечения его слух восстановлен, передает Репорт.

Детям, проходящим здесь лечение, были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Обеспечение здоровья детей, являющихся нашим будущим, — один из приоритетов в деятельности Фонда Гейдара Алиева. Реализуемые Фондом важные проекты в этой сфере приобрели постоянный характер.

Minval.az