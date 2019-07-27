В петербургской канализации погиб известный блогер-путешественник.

Автор УouТube-канала Road to film 40-летний Павел Ш. из Белоруссии погиб в ночь на 27 июля. Вместе с проводником, диггером Алексеем К., он спустился в канализацию на набережной Карповки в Санкт-Петербурге и там, по предварительным данным, упал с высоты, сообщает портал Лайф.ру.

Блогер и его проводник перестали выходить на связь. Посреди ночи их друг забил тревогу и позвонил в экстренные службы. Прибывшие спасатели нашли только тела погибших. Напарника блогера постигла не менее страшная участь: 33-летнему мужчине не хватило кислорода.

На канал Павла про путешествия Road to film подписано более 580 тысяч человек.

Minval.az