Армянский солдат-контрактник ранен на границе с Азербайджаном. Инцидент произошел в Тавушской области на северо-востоке Армении, утром 27 июля, передает министерство обороны Армении.

Ранее Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о том, что армянские снайперы обстреляли военный грузовик в тылу азербайджанских боевых позиций на линии соприкосновения войск.

Военный грузовик «Камаз», двигающийся в тылу боевых позиций Азербайджана, был обстрелян вражескими снайперами, и одна из пуль попала в лобовое стекло автомобиля. Снайперский обстрел был подавлен ответным огнем.

Minval.az