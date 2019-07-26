Братья Виталий и Владимир Кличко подали в суд на телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому. Об этом мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Как отметил Кличко, иск был подан из-за «лжи, манипуляций, откровенно сфабрикованной информации» и того, что канал их с братом «поливает грязью». Судя по всему, мэр Киева связывает информационную атаку со слухами о том, что гендиректор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко претендует на пост мэра Киева. «Мне безразлично на различных «претендентов», на их амбиции, но очернять свою репутацию я не позволю», — написал Кличко.

Он также подчеркнул, что будет «защищаться законными методами».

23 июля Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Политику вручили повестку по делу о земельных махинациях, возбужденному по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова.

Позже президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны уволить Кличко с поста мэра Киева. О планах Зеленского сменить руководство киевской администрации стало известно 18 июля. Место Кличко могут занять гендиректор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко или бизнесмен Андрей Холодов.

Minval.az