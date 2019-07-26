Американская актриса и бизнес-вумен Пэрис Хилтон ведет переговоры о покупке курортного комплекса в Украине.

Наследница самой большой в мире сети отелей собирается купить комплекс Деренивская Купиль, расположенный в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода, передает агентство Укринформ.

Сообщается, что актриса уже несколько недель ведет диалог о покупке с хозяевами курорта. Пока стороны оговаривают детали, но они близки к компромиссу.

Ожидается, что если Хилтон все-таки купит курорт, то вскоре он примет один из самых популярных международных конкурсов красоты.



Minval.az