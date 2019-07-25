24 июля около 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана, совершавший учебный полет, внезапно пропал с радаров, сообщает Minval.az cо ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

«Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом МиГ-29 ВВС Азербайджана, и он исчез с радаров. По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море. Предпринимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота», — заявили в оборонном ведомстве.

По поручению министра обороны создана комиссия расследует причины авиакатастрофы.

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