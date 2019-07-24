Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об утверждении структуры Министерства налогов Азербайджанской Республики».

Кабинету Министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения по приведению актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением, в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативных правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики, контролировать приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об этом, решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения, сообщает агентство АПА.

Министерство юстиции Азербайджанской Республики должно обеспечить приведение нормативных правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики.

Распоряжение №1654 президента Азербайджанской Республики «Об утверждении структуры Министерства налогов Азербайджанской Республики» от 27 июля 2011 года аннулировано.

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