23 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в нашей стране Муриэль Пеневейре.

Сегодня президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в нашей стране Луиса Антонио Димате Карденаса, посла Федеративной Республики Германия в нашей стране Вольфганга Манига и посла Малайзии в нашей стране Юбазлана Бин Юсофа, сообщает агентство АПА.

Minval.az