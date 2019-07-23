Члены инициативной группы по проведению 23 июля митинга комитета «Карабах» Панах Гусейн и Турал Аббаслы были приглашены в Главное управление полиции города Баку и предупреждены.

Информацию об этом распространило Главное управление полиции города Баку.

Согласно информации, до их сведения было доведено, что любое несогласованное с Исполнительной властью города Баку и несанкционированное массовое мероприятие будет решительно пресекаться полицией, передает АПА.

В ходе обсуждений было отмечено, что полиция осуществляет все необходимые меры по обеспечению общественного порядка в столице.

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