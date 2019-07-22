«В день, когда страна отмечает 22 июля — День национальной печати, несколько представителей СМИ, основной задачей которых является предоставление оперативной, объективной и полной информации, вместо выполнения своих профессиональных обязанностей, для привлечения внимания общественности, допустили действия, не вписывающиеся в понятия свободы слова, печати и выражения. Отмечаем, что такого рода случаи злоупотреблений условиями, которые государство создало для развития средств массовой информации, абсолютно недопустимы и не соответствуют требованиям действующего законодательства».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. Согласно сообщению, называющие себя независимыми журналистами лица собрались утром перед административным зданием МВД с целью проведения не согласованной с соответствующими государственными органами акции, передает агентство АПА.

Провокационные попытки были пресечены сотрудниками полиции, и после проведенных профилактических бесед эти лица покинули территорию.

Отмечается, что не ограничившись этим, указанная группа лиц пыталась повторить аналогичные действия перед административным зданием Совета по прессе несущие службу на территории сотрудники полиции не допустили грубого нарушения общественного порядка. Один из активных участников акции, совершивший мелкое хулиганство, был задержан и доставлен в 16-й отдел полиции Наримановского района. Он был освобожден после проведенного с ним разговора и сделанного официального предупреждения.

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